KU.VE SILOVANE, SAME SKIDAJU GAĆE: Miljana Kulić zgrozila zadrugare kada je osula po Sanji, a Matora doživela NAPAD HISTERIJE! (VIDEO)

Miljana Kulić dovela je do besa Jovanu Tomić Matoru kada je išla za njom i pevala joj neprikladnu pesmu i provocirala je.

Matora je poželela da udari Miljanu, u čemu su je sprečili drugi ukućani, a sve što je želela je da Kulićeva ne viče kako bi se Sanja odmorila i spavala.

foto: Printscreen

"Da li ste normalni svi vi ovde, dokle da mi ona to radi više. Je.em li vam mater. Joj, šta ona radi. Vodite me, neću da me čuje Sanja kako plačem", govorila je Matora, a Ljuba je otišla da razgovara sa Miljanom.

"Da li spava sada neko? Ne spavaju sada ljudi. Ženo, juče sam zajedno sa Nadeždom pevala tu pesmu. Niko se nije bunio. Sada ona skače na mene, sad ću namerno. To što su ku.ve silovane, one same skidaju gaće", vikala je Miljana.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

