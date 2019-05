DINA USTALA RAZOČARANA PA SAOPŠTILA TUŽNE VESTI POSLE POSETE GINEKOLOGU: Žao mi je što mi se ovo dešava ponovo... OVO JE ISTINA O TRUDNOĆI GALORINIJEVE

Dina Galorini "podigla" je veliku prašinu u rijalitiju zbog navodne trudnoće, a mnogi muškarci su bili prozivani da su upravo oni potencijalni očevi njene bebe. Atraktivna crnka je ustala i pred svima saopštila da je bila kod ginekologa, pa

"Nisam trudna. Ustanovili su da imam to "stanje pred dijabetes". Ponovo posle mesec dana mi se zdravlje u rijalitiju pogoršalo, tako da me to razočaralo. Nema ko od muškaraca da odahne, nemerno sam to pričaka (da se traži tata) zbog ovih budala ovde", rekla je Dina.

