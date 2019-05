NEZAPAMĆENO RASULO U ZADRUZI! LETELE ŠOLJE, PLJUŠTALI ŠAMARI, PLJUVANJE! Miljana i Marija zapretile Zoli: Zub po zub će ti vaditi dok ne vratiš 3.800 €! A kad je krenula na Pavla uletelo OBEZBEĐENJE (VIDEO)

Miljana Kulić napravila je haos zbog Lazara Čolića Zole i novca koji joj bivši verenik duguje, šamarala je i vređala skoro sve zadrugare.

Kada je Lazar rekao da joj ne duguje ništa, popela se na sto i zapretila da će mu vaditi zub po zub dok ne vrati svaki dinar, a onda je čak udarila šamar Petrućiju.

"Dužan mi je novac. Rekla sam mu da ne mora da mi vrati, ali kada je Mića vređao mene i mamu moju... Ako ne vrati milom, vratiće silom. Verovala sam u tu ljubav, svakom mamom sam se svađala zbog njega, i sa dadiljama sam se svađala zbog njega", počela je Miljana.

"I da ima onu stvar zlatnu, neću da trpin nijednog muškarca. Naletala sam na njega, vređala sam ga, jer se u toj vezi nisam osećala kao žena već muškarac. Nisam htela da mi vrati novac, ali kada je počeo da me vređa, mora da mi vrati do dinara. Hranu ne računam, on je bezkintaš...", objašnjavala je Miljana.

"Preko 2.000 evra u garderobi mi je nestalo, laptop od 1.500 evra mi je nestao, telefon, mom kumu je tražila 800 evra, a te pare je prokockala. Sve lažete. Šta, kupila mi je 10 gaća i četiri majice koje sam vratio. Ona meni treba da vrati", vikao je Zola.

"Boban ti je poručio ovo da će ti vaditi zub po zub dok mu ne vratiš 3.800 evra", vikala je Marija.

A onda je Miljana udarila šamar, a Petrući je počeo da je pljuje

