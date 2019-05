HOĆEŠ DA ME J*BEŠ? E, PA NEĆEŠ! JA IDEM KUĆI! Nadežda u PSIHIČKOM rastrojstvu nogom RAZVALJIVALA kapiju! DOBRO JE I IZDRŽALA DO SADA (VIDEO)

Nadežda Biljić, koja je već bežala iz rijalitija, ponovo je htela da napusti Zadrugu, lupala na vrata, a onda otkrila Tomi Paniću kako se oseća.

"Nikada se gore nisam osećala? Još me ti j*beš? Hoćeš da me j*beš? E, pa nećeš. Idem kući da me j*bu mama i tata koji su me rodili. Da li meni ovakvo buđenje treba? Ovo mi ne treba više. Znaš li kako me je probudila zbog j*benih pita? Ako deliš, deliš. Ako ne, ne. Nemoj mi nabijati na nos. Sve joj smeta", žalila se Nadežda Tomi.

"Ne lupetaj gluposti, ženska glavo, šta je sa tobom? Ko te maltretira? - upitao je maneken.

"Zorica ceo dan", žalila se pevačica.

foto: Printscreen

"Ja sam ovo maltretiranje trpela tri i po godine od strane bivšeg muža. I ovakvo buđenje sam ja imala svako jutro. Ja se od tih stvari lečim i dan danas. Lečim se od batina, lečim se od polivanja vodom, lečim se od ovakvog buđenja, lečim se od svih mogućih frustracija koje postoje", jecala je Nadežda.

"Ko te bije, ko te maltretira, ženska glavo", pokušao je da shvati Toma.

"Zorica trenutno, ceo dan", odgovorila je Biljićka i nastavila da priča o njenim problemima.

Nadežda se potom vratila u spavaonicu i Zoricu obavestila da napušta rijaliti:

"Ja sad idem kući".

"Aj srećan put" odgovorila joj je Zorica.

"Hvala lepo", rekla je Nadežda i otišla do kapije gde je potom nogom pokušala da razvali vrata.

Kurir.rs/Foto Printscreen

Kurir