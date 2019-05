DAVID PONIZIO ALEKSANDRU: Trebalo je ranije da te šutnem kao kera!

Loš odnos Aleksandre Subotić i Davida Dragojevića sve više obeležavaju psovke i uvrede, a Dragojević je još jednom šokirao javnost i cimere rečima koje je uputio bivšoj verenici.

foto: Printscreen

Da je tanka linija od ljubavi do mržnje, pokazuje njihov odnos koji je Aleksandra prokomentarisala.

"David pokušava da bude moja žrtva, žrtva naše veze i mog ulaska. Ne vidi da je on taj koji se ogrešio o mene. Nisam ja ta koja je njega šutnula kao pseto, već on mene. On želi da imam osećaj da ne vredim, da sam kao neka krpa. Tek sad sam se suočila sa oni šta sam sebi dozvolila da postanem. Šutnuo me je kao kera", objasnila je Subotićeva, a onda se Dragojević nadovezao.

foto: Printscreen



"Trebalo je ranije da te šutnem kao kera, sama si kriva", rekao je ljutito on i šokirao zadrugare.

foto: Pritnscreen

Podsetimo, nakon što je Aleksandra diskvalifikovana iz "Zadruge", David je uplovio u vezu sa Anom Korać. Svi su ga osudili zbog tog postupka pred kamerama, a ni Aleksandrin povratak nije poljuljao njegovu vezu sa starletom iz Ivanjice.

foto: Printscreen



Kurir.rs/ M. T. / Foto: Printskrin

Kurir