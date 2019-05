MILJANA PONOVO NAPRAVILA RAZDOR IZMEĐU MARKA I LUNE: Ućutkala je Miljkovića jednom rečenicom, pa pomenula SLOBU, a Đoganijeva ćuti i KIPI! (VIDEO)

Miljana Kulić je ponovo napravila razdor između Lune Đogani i Marka Miljkovića, a ovaj put pomenula je i Slobu Radanovića, s kojim je blogerka bila u prvom rijalitiju.

"Ćuti, ti si govorio da te Stanija podseća na bivšu devojku, a tu je Luna. Svi znamo da Luna nije prebolela Slobu. Plakala je mnogo puta zbog njegovih pesama. Ti si samo njen beg od prošlosti, Sloba je i dalje njena sadašnjost", govorila je Miljana, dok je Luna sedela i ćutala.

"Miljana je rekla da ja ne poštujem Lunu i kako ona ne poštuje mene. To je očigledno i da li će doći do promene, videćemo. Jedno te isto se ponavlja. A, ja sam Luni više puta rekao da pominjanje svog bivšeg partnera sadašnjem partneru je direktno nepoštovanje sadašnjeg partnera. Lepo sam joj skrenuo pažnju da to ne radi i da mi to smeta, ne volim to. Međutim, ona je dala sebi za pravo da Miljani odgovara na te provokacije, a ja sedim pored nje i znam da je ona namerno to uradila. Što se tiče nepoštovanje, toga je bilo sa obe strane i to je problem", izjavio je Marko.

Luna se iznervirala i govorila Marku da mu nije prijatelj i da mu je važno samo šta drugi misle.

