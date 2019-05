MARIJI SPREMILI IZNENAĐENJE, A ONA OTRČALA GLAVOM BEZ OBZIRA: Kada je čula da je čeka OVAJ MUŠKARAC odbila je da ga vidi! (VIDEO)

Marija Kulić pozvana je u Rajski vrt kako bi primila iznenađenje od produkcije, ali ono što je nije očekivala je da će to biti muškarac.

Naime, ona je poželela masažu, ali da to ne bude pred kamerama, kao i da je masira žena.

foto: Printscreen

Ipak, njoj je ponuđeno da je masira muškarac, a ona je odustala od nagrade.

"Ne želim. Inače kada idem, masira me žena fizioterapeut, neprijatno mi je i ne mogu da se opustim. Hvala lepo, trebalo je da me pitate nego što me pozovete. Evo još malo će kraj, pa ću ja da idem gde hoću na masažu", rekla je Marija.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir