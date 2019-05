ISPLIVAO INTIMNI RAZGOVOR ČABARKAPE I SUBOTIĆKE: Aleksandra tvrdi da nije znala da je njen bivši OŽENJEN, a sada je istina izašla na videlo! (VIDEO)

Aleksandra Subotić sada u rijalitiju tvrdi da nije znala da je Aleksandar Čabarkapa bio oženjen, ali isplivali su dokazi da ne govori potpunu istinu.

Naime, ona često govori kako je tek u 7. mesecu trudnoće saznala da će se Čabarkapa oženiti, a jednom prilikom je rekla:

"Ja nisam kriva što je moja majka bila u Švedskoj i što mi je tata bio u zatvoru. Osoba koja se pojavila je meni delovala kao "anđeo", bila sam u toplom domu, mazio me i pazio. Ja sam to prihvatila, a sada sa 22 godine sam svesna svoje greške. Mislila sam da ćemo imati porodicu i decu. On nije imao ženu, imao je troje dece."

Ipak, internetom kruži snimak iz rijalitija gde je prethodno bila Aleksandra, a u program se uključio Čabarkapa i rekao:

"Rekao sam joj da imam ženu koju volim, a ona mi je rekla da ću nju zavoleti. Onda sam joj rekao da potrudi i videćemo vremenom. To su normalne stvari."

