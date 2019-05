DAVID POSTAO ANIN POTRČKO, SAD JOJ I PERE VEŠ: Kada je to čula Aleksandra, imala je samo jedan HIT PREDLOG! (VIDEO)

David Dragojević priznao je da je svojoj devojci Ani Korać prao haljinu, a onda se uključila i Aleksandra Subotić.

Naime, on je detaljno opisao trenutak pranja veša za svoju lepšu polovinu.

"Potpio sam i posle dva minuta sam nešto ulazio i video da ta žuta haljina pušta boju, i uzeo brzo, izvadio je, oprao tu i iscedio i odneo u pab da se suši", rekao je David, a onda se umešala Aleksandra.

"Meni je prao veš, ali samo malo više veša. Baš sam se juče žalila kako moram sama da perem svoj veš... David voli to, on voli da pere veš... Neka pere, ako voli da pere. Ja uvek govorim istinu, za razliku od njega. Ako želi, može i sada da mi pere, pošto on dobro pere, ja ću mu platiti, kao i po običaju", rekla je Davidova bivša.

