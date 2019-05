MILJANA PREKLINJALA ZOLU DA SE POMIRE: On joj je pred svima celom Srbijom uradio nešto NEVEROVATNO! Kulićka nije znala šta je snašlo (VIDEO)

Miljana Kulić je želela da zna da li bi joj Lazar Čolić Zola oprostio sve što su izrekli jedno drugom i da li bi se pomirio sa njom.

"Zola, pitanje za tebe. Radili smo mnoge stvari zajedno i to smo priznali ovde. Ja sam tebe povredila, uvredila ti znaš koga, znaš da nisam to mislila. Ja tebe i dalje volim i nedostaješ mi i hoću da te pitam. da li bi mogao poslednji da mi pređeš preko reči koje sam ti izgovorila, pod uslovom da nikada više ne nasrnem na tebe? Koliko me voliš od 1 do 10?", upitala je Miljana.

"Evo da vam odgovorim, iskreno na pitanje, malo mi je glupo što me pitaš pred ljudima. Iskreno da ti kažem, sve te uvrede koje si mi izgovorila i sve, nikakav problem ne bi bio da ti oprostim, ali moje mišljenje je da ne bi mogao da se pomirim sa tobom više. Kad bi me pitali ljudi ovde, na stranu sve te uvrede, i sad da mi dođe ovde neko i da mi kaže ko bi trebao da pobedi, to bi bila ti. Ne bih imao ni želju, ni volju što se tiče mog emotivnog gledanja prema ženama, svaka volja za bilo kakvom ljubavlju je trenutno ubijena. Ti znaš da ja tebe ništa ne lažem, bez obzira koliko ti mene voliš. Jednostavno, meni svaki dan prolazi kroz glavu neke stvari, za koje ti znaš. Bilo bi stvarno normalno da mi ostanemo u normalnim odnosima, ali da se pomirimo, nisam spreman da se pomirimo", odgovorio je iskreno Zola.

Povređena Zolinim odgovorom, Miljana je ustala i pokušala da ponovo ponizi svog bivšeg verenika, te je rekla da ga je ponovo stavila na test, jer je želela svima da pokaže da je Lazar nije voleo.

