MILJANA CELU VILU DOVELA DO SUZA, A ONDA I SAMA RIDALA: Kada je čula šta njen bivši dečko priča, nije mogla da ZADRŽI SUZE! (VIDEO)

Lazar Čolić Zola je za Crnim stolom progovorio o vezi sa Miljanom Kulić, a ona je odmah počela da plače.

Naime, Lazar je priznao da se njegova ljubav prema Miljani svela na "minimum".

"Zorica je pričala kako među nama postoje prave emocije i ja sam joj pričao kako zaista jeste tako. Pričao sam kako se rodila ljubav kod nas otpočetka. Nije mi bilo svejedno kada sam pričao o tome. Neka ljubav je ubijena u meni da bi bio ponovo sa njom. Teško je da kažem da je ne volim, ali neke stvari koje su se izdešavale su moju ljubav svele na minimum", ispričao je Zola, a Kulićeva je obrisala suze i nastavila da govori:

foto: Printscreen

"Ta kocka je počela da narušava našu vezu. On je tvrdio da me voli najviše na svetu, sa moje strane su moje emocije uvek postojale i sada postoje i daj Bože da što pre prestanu. On se ni u jednom momentu nije borio za mene. Ja sam osetila da su se njemu emocije ugasile. Uvek sam nalazila opravdanje, smatrala da ne ume da pokaže emocije. Ja sam se i pokajala i izvinila. On je meni u afektu meni rekao da se sklonim i da me ne voli. On je bio sa mnom iz koristi. Ja mu želim uspeh u poslu. Ja napolju sa njim nisam videla ni sadašnjost, ni budućnost."

Podsetimo, mnoge takmičarke u poslednje vreme plakale su zbog Miljaninih provokacija, a posebno Sanja Stanković i Jovana Tomić Matora.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir