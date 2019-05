DARIJU JE RASEČENA USNA, IMA OGREBOTINE I MODRICU ISPOD OKA: Šmizla ga je pretukla, a ovako sada Šogorović izgleda! (FOTO)

Dario Šogorović dobio je batine od Jovane Novakov Šmizle, koja ga je šutirala i pesničila.

Njih dvoje odmah su izvedeni u izolaciju, a kada se Dario pojavio, otkrio je da mu je usna sva rasečena, imao je masnicu na oku i ogrebotine.

foto: Printscreen/Instagram

On je rekao da su njegovi roditelji hteli da uđu u vilu kada su videli šta se desilo.

"Pitali su me da li hoću da idem kod doktora i dali mi votke da isperem usta. Šmizla me je udarila u oko, pa me nogom šutnula, a Lakić ovo s usnom. I Conja je krenuo na mene. Šta ja treba da uradim, da držim flašu ili viljušku kad me napadnu njih desetorica", rekao je on.

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/Instagram

Kurir