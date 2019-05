MENI SE, DA IZVINITE, PRI*EBALO! Zorica Marković bez dlake na jeziku: Bilo je pola 5 ujutru, motor vruć, a kiša hladna... HIT DETALJI!

Zorica Marković bez uztezanja naočigled cele Srbije otkrila je sve detalje vrele akcije koju je doživela jednom prilikom.

"Bilo lepo vreme, oko pola 5 ujutru. Putovali smo od Jagodine do Beograda, padala je kiša. Ja u haljini, sedim i spavam, on vozi i odjednom mi spusti ruku na kolena. Budim se ja u tom trenutku, sedim onako i meni se da izvinite pri*ebalo. Šta ću! Život je to, tako, normalno, to svi rade... Ja mu kažem: 'Stani' i uhvatim ga čvrsto za ruku. Kaže on: 'Gde ćeš?' Rekoh - gde hoćeš. I, hauba nam je bila najbliža", ispričala je Zorica Ognjenu Amidžiću u emisiji, pa nastavila:

"Jeste malo bilo toplo, radio motor, vozio se auto... ali kiša je padala, pa je malo hladila od gore i to je to", zaključila je Zorica, na šta se čitav studio grohotom nasmejao i ispratio priču aplauzom.

