GOREO JE OD ŽELJE DA JE IMA! ZVAO JU JE U BIJELJINU DA MU PEVA! Evo koji je zauzet muškarac sa Irmom hteo SVE: A ona ga postidela ga pred CELOM SRBIJOM! (VIDEO)

Đole je pred punom vilom "Parova" izjavio kako je Irma njemu pisala pre rijalitija. Tom prilikom, istakao je kako je ona tražila od njega da joj završava tezge, kako bi mogla bilo gde da peva.

"Ova devojka, to ću pokazati svima, tražila je od mene da joj ja završim tezge da radi, da joj u Bijeljini završavam tezge da peva bilo gde", ispričao je Đinin dečko, ali Irma mu nije ostala dužna.

foto: Happy screenshot

Isprovocirana, brzo ga je "poklopila".

"Ti si me hteo da me je*eš! Molio me je, pisao mi je: 'Kad ćemo se videti?', a ja mu kažem - upoznaćemo se kad dođem da pevam, u Bijeljini", smejala se ona.

Kurir.rs/Happy/Foto: Happy screenshot

