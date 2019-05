ON JE BIO SVE SAMO NE GOSPODIN I MUŠKARAC! Luna opet uzela Slobu u usta: A tek da čujete kako je pevač REAGOVAO! Sad mu je PREKIPELO!

Luna Đogani odgovarala je na pitanja o Slobi Radanoviću, pa je svojim rečima koje uopšte nije birala apsolutno šokirala sve kako za crnim stolom, tako i kraj malih ekrana.

Ona tvrdi da je zaboravila na njega i kako se "oslobodila tog otrova", a pevaču ništa od toga nije "lepo leglo".

"On je sve samo nije gospodin i muškarac. On je kukavica, kao i većina muškaraca, šta bi on rekao - mene to ne interesuje. Mene taj čovek apsolutno ne zanima, ne razmišljam o njemu. Jedino što mi je ova 'Zadruga' donela je to što sam zaboravila njega, oslobodila sam se tog otrova", iskrena je bila Luna.

Odmah zatim, istakla je da je Marko Miljković mnogo bolji od Slobe u krevetu.

"Evo iskreno, Marko je bolji u tome. On mi je bolji u tome od Slobe. Iskrena sam. Uporedila sam ih jednom", rekla je ona.

"Toliko mi se stvari izdešavalo u poslednje vreme, a vi me pitate za Lunu? Nemam komentar na to njeno izlaganje", zaključio je celu priču Radanović.

