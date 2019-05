IZMEĐU NJIH DVE JE PAO POLJUBAC U WC, PA SE TEK ONDA DESIO SLOBA RADANOVIĆ?! Otkrivena ogromna tajna iz prošlosti Lune Đogani! ŠOKANTNO!

Jovana Tomić Matora, kao i Luna Đogani, nikada nije krila poljubac koji se dogodio u prošlosti. Međutim, tokom zadrugarske igre "Odgovaraj ili pij" još mnogo šta dospelo je u javnost. Po svemu sudeći, Sanjino mesto kraj Matore vrlo lako je moglo da pripadne blogerki.

foto: Damir Dervišagić

"Da mi se Luna sviđala pre ulaska u 'Zadrugu 1' to je tačno. Ona je bila totalno drugačije spolja, tamo je jedna sasvim druželjubiva osoba. Jedina stvar koju mogu da povežem sa rijalitijem i spoljnim svetom je to što je razmažena. Svašta se izdešavalo da mi uopšte nije bila ni prijatelj, možda prvih mesec dana, posle toga ništa. Sada smo uspostavile komunkaciju. Vezu sa Sanjom doživljavam ravnopravno kao vezu sa muškrcem. Nijedna devojka ne bi imala autoritete nadamnom kao Sanja. Osoba koja me je pre Sanje zaintrigirala je Sara Reljić. Inače ne volim plavuše", objasila je Matora, a onda je njena devojka Sanja nastavila:

"Da nije bilo Slobe Radanovića, bilo bi nečeg između njih dve, možda ne veza... Ona mi je rekla da su se poljubile u toaletu, veče pre nego što se smuvala sa mnom", zapanjila je Sanja.

foto: Damir Dervišagić

