OVO ĆE MI POMOĆI DA SKINEM LUNU SA DNEVNOG REDA: Jedna izjava Đoganijeve bila je dovoljna da je Marko BRUTALNO PONIZI! (VIDEO)

Luna Đogani progovorila je o raskidu sa Markom Miljkovićem, kog je ponovo uporedila sa Slobom Radanovićem.

"Marko zna kakva sam ja, mene ljudi zbog toga i vole, plakala sam, teško mi je, lagala bih kada bih rekla da mi nije teško. Plakala sam do jutra, zahvaljujem se produkciji što me puštaju duže da spavam, primam sada duplu terapiju. Od Marka ne očekujem ništa, nedostaje mi, ali će da prođe. Ovo će me samo ojačati. Plakaću svaki dan, ali će proći. Mogu mirno da spavam, neki ne mogu", rekla je Luna, a nadovezala se Marija Kulić:

foto: Printscreen

"Nemam ništa protiv taktike, ali da nekoga tako zaluđuješ, to je pokvareno. To što je ona rekla "j*bem ti mater", to ljudi kažu kada su u vezi, to nije ništa. Nemoj da te pravi budalom. Ove komentare što daje, nemoj da dozvoliš da te izmanipuliše."

foto: Printscreen

"Malo pre kada je Marko rekao da mu je žao, to me toliko podsetilo na Slobu, majke mi. Svaki put kada me je video koliko sam tužna, on je govorio žao mi je. To je ta ista igranka, ista sorta. Nema tu razlike", rekla je Luna.

"Ovaj njen komentar da ličim na Slobu, pomoćiće mi da je skinem sa dnevnog reda", dodao je na kraju Miljković.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir