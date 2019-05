DAVID NEMA BAZENE I NIJE MILIONER, NEĆEŠ PORED NJEGA IMATI MNOGO: Aleksandra Subotić otkila koliko njen bivši ima PARA, a ovo je bio odgovor Koraćeve! (VIDEO)

Aleksandra Subotić progovorila je o finansijskoj situaciji njenog bivšeg dečka Davida Dragojevića.

Naime, gledaoci su pitali Davida zašto mora Ani da govori o tome koliko novca ima, a ona je odmah skočila da brani svog dečka:

"Nikada mi nije govorio. Govorio mi je da je sam kupio auto. Da je radio i zaradio. Mene ne zanimaju njegove pare."

foto: Printscreen

"Ona se smejala kada je on pričao o njegovoj kući. Mi smo mislili da on ima para i para kada se predstavio kao fudbaler. Ima on potrebu da priča koliko zarađuje. On nije bio poznat pre rijalitija kao sportista. On je bio poznat po tome da je baksuz jer se uvek povređivao na utakmicama. On živi skromno, nije milioner, nema bazene. Sa njim nećeš imati mnogo", komentarisala je Aleksandra.

foto: Printscreen

"Što si bila sa njim? Pa šta i da nema ništa. On je za mene najbolji mogući. Pljuješ po sebi, da li si realna, glupačo", vikala je Ana.

foto: Printscreen

