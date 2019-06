BANE JE SVE PRODAO DA BI BIO SA ZERINOM! Sanjao je o tome da budu novi LUNA I SLOBA?! Santana raskrinkao ČOLAKA! (VIDEO)

Branislava Radonića Brendona zanimalo je Borino iskreno mišeljenje o Banetu Čolaku, sada kada je njihov odnos na tankom ledu.

foto: Printscreen

"Moja procena - Čolak je trenutno povukao svoje nožice i pipke, a danas je u fazonu da je on dobar dečko, a Bora je i dalje u akutno agresivnom stanju, pa ću tebi postaviti pitanje. Reci svima šta ti najiskrenije misliš o Banetu i šta je on po tvom mišljenju uradio u sezoni broj 2 i sve najgore kaži o njemu" rekao je Brendon, a po svemu sudeći, Bora ga je veoma ozbiljno shvatio.

foto: Printscreen

"On je pokušao da više ne pozajmljuje novac od zadrugara i naših priajtelja, jer nije mu bilo na pameti da ih vrati. Ono što je najgore što je uradio, jeste to što je prodao svoje prijatelje zbog veze sa Zerinom Hećo. Izigravao je ludilo, gde je Luni napisao poruku da će on da bude novi Sloba i Luna", ispričao je pred svima Bora.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

