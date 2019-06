BILJANA STALA NA PUT ALEKSANDRI: Davidova majka otkrila koliko je Subotićeva zarađivala napolju, pa i koliko godina ima njen NOVI DEČKO!

Biljana Dragojević progovorila je o vezi svog sina Davida sa Anom Korać, ali i njegovoj bivšoj devojci Aleksandri Subotić.

Iako na početku nije podržavala Anu Korać i izjavljivala je da zna da se bavi prostitucijom, sada Biljana podržava Davida.

foto: Damir Dervišagić

"Iskreno ne verujem Filipu Mijatovu. Njegov lik i komentari mi ne ulivaju poverenje. Anu ne poznajem, tako da ne mogu da tvrdim da znam bilo šta o njoj. Vidim da se njih dvoje drže dobro bez obzira na sve priče. Uostalom, sve su to priče bez dokaza. Nek neko da neki dokaz za ono što govori. Neka se njih dvoje drže do kraja zajedno. Vidi se da tu postoje neke iskrice među njima. Čini mi se da se vole. Ja sam tada mislila da će to između Davida i Ane biti samo flert koji će proći za nedelju dana. Zato sam i reagovala ishitreno", rekla je ona, pa prešla na Subotićevu.

foto: Printscreen

Biljana je rekla da od Aleksandre nikada nije tražila, pogotovo ne za kuću ili lokal, kao i da nije dozvolila da se renovira krov na njenoj kući. Davidova majka dodala je da je Aleksandra najviše zarađivala od reklama i to 50 do 100 evra.

foto: Printscreen

"Ona je tek krenula sa tim posle diskvalifikacije iz rijalitija. Pre se nije time bavila, pa samim tim nije imala nikakav novac. Ono što je zaradila u rijalitiju je sama trošila jer je David bio u Americi. Uostalom, glupo je meriti ko je koliko novca potrošio na nekoga. Ne znam ni koliko su novca zaradili njih dvoje iz rijalitija ni koliko su trošili", izjavila je i dodala da zna ko je Aleksandrin novi dečko:

" To jeste neka početna veza. Počeli su sa druženjem. Ne znam koliko on želi da se eksponira, ali znam da postoji i da je stariji od nje. Ima godina koliko i Karađorđe, možda je dve godine mlađi, a Karađorđe je 1973. godište."

foto: Printscreen

Kurir.rs/Puls, Foto: Printscreen

Kurir