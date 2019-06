POTPUNI OBRT U PRIČI O KORAĆEVOJ, FILIPU I PROSTITUCIJI! Lazar sve detalje iz spoljenjeg sveta, a David će ODLEPITI kada čuju šta njegov drug priča! (VIDEO)

Mina Vrbaški po tajnom zadatku treba da sazna kakve tajne krijeLazar Jeremić, a koje se tiču Ane Korać i odmah je započela svoju igru, a nije joj bilo teško da ga natera da progovori.

"Ja sam Ani sve ispričao, ali je razumem i to za Filipa. Ja izbacim slike kad odem negde, svi misle da ja ko zna kakvu lovu imam. Ona je dozvolila njemu da spava u stanu, dovoljno je samo da kaže da je poznaje. A znam da ništa nisu imali, samo sam ja zakuvao. Aleksandra priča sve iz mržnje i besa i to je opravdano, ali ne može da kaže da je za sve to znala, jer je pričala da je najbolji na svetu. Ana se trudila da objasni da je Filip psiho, ali nije uspela. Aleksandra je dala sve u kontru kad je pričala sinoć, voleo bih da puste snimak da se vidi šta se tačno rekao. Ja ovde nikakvu priču nisam imao, u poslednjih mesec dana sam otišao u ku*ac, ne znam ni šta pričam. Rekao sam njima, koliko su se držali zajedno ovde da to isto bude i napolju. David je doživeo mnogo loših situacija", rekao je Lazar.

Razgovarli su i o ostalim ukućanima, a Mina je sve vreme bila skoncentrisana samo na ono što je morala da sazna do detalja.

"Na kraju svega se ispostavilo da je Ana rekla istinu, njoj je bilo najteže sinoć! Ona je samo rekla da to nije u redu i izašla napolje. I ona zna neke stvari o meni, a ništa nije rekla. Kad se već toliko drže, zašto nije i on ustao i tako se obratio? Trebao je posle emisije da mi je*e majku, a ne da mi onako kaže! To je najbanalnija stvar", rekao je Jeremić.

Kurir.rs/Foto Printscreen

