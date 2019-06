IVANU MARINKOVIĆU OTKAZUJE JETRA ZBOG ALKOHOLA: Ne sluša savete lekara, ZDRAVLJE mu ozbiljno ugroženo zbog pijanstva

Ivanu Marinkoviću ugroženo je zdravstveno stanje zbog toga što godinama preteruje u piću.

On se u jednom trenutku dozvao pameti, pa je smanjio piće na minimum, bivši suprug pevačice Goce Tržan se opet opija u rijalitiju i ne sluša savete lekara iako su mu rekli da će mu jetra otkazati.

"Ivan Marinković je posle brojnih svađa koje je imao sa devojkom Jelenom Ilić ponovo sebe doveo u situaciju da pije bez prestanka. Sad je počeo da pije alkohol u vreme popodnevnih emisija, pa sve do kasno u noć do kada traju pitanja novinara i uključenje gledalaca. Mesecima se trudio da piće svede na minimum, pa su ga i cimeri u vili i fanovi napolju hvalili i hrabrili da je konačno počeo da popravlja. Međutim, on je sada shvatio da njegova veza sa Jelenom propada i da nema budućnost, pa mu je zbog toga krivo. Kad god bi se našao u bedaku zbog toga, on bi u šoljicu za kafu sipao vinjak i tako pio krišom dok traje emisija. Milutin Radosavljević je to primetio, pa mu je skrenuo pažnju da je opet počeo da se opija, ali ga Ivan nije slušao i pravio se lud", otkriva izvor dobro upućen u dešavanja u vili.

"On je u prošlosti već imao problema sa alkoholnim hepatitisom, koji prethodi cirozi jetre. Ivanu su lekari na pregledu, koji je imao pre više od šest meseci, rekli da je na putu da u potpunosti upropasti jetru, pa se on tada malo trgao i prestao da pije jer se uplašio. Kada je išao na preventivni pregled pre dva meseca nakon saznanja, doktori su mu rekli da mu se stanje popravilo i da je odlično što je smanjio piće. Ipak, kako su ga problemi i depresija ponovo savladali, krenuo je po starom. Zbog učestalih svađa sa Jelenom, sve više je počeo da pije", rekao je izvor.

