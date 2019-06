KAKO MUNGOS KAŽE - TAKO MORA DA BUDE? Aleksandra Subotić bojkotuje rođendan Ane Korać: A kad je čula za čestitku od Davidove majke BRZO JE RAZVEZALA JEZIK! (VIDEO)

Aleksandra Subotić, kako ne želi da prisustvuje rođendanskoj proslavi Ane Korać, nije ispratila sadržaj brojnih čestitki koje su stigle za novu devojku njenog bivšeg verenika. Među njima je, međutim, bila i čestitka od Biljane Dragojević, a kada je za to čula, odmah se setila nesuđene svekrve.

Sa Drvetom mudrosti porazgovarala je na tu temu.

"Nemam ništa protiv rođendana, bez obzira na to što je njen, lepo se provodim. Danas se osećam... Kao da me svi u kući posmatraju i da očekuju neku moju reakciju. Danas sam prolazila kad je David čistio sa Anom. Ona je dolazila do ogledala da se gleda... Ne znam. Dobro sam u svakom slučaju. Sve je ovo meni jako čudno. Jedino što mi je palo na pamet jesu čestitke. Šta je Biljana napisala, setila sam nje... Lepo od nje što je poslala čestitku. Ne može da mi bude jasno šta se dešava u kući, da se neke stvari menjaju konstantno iz korena. Meni je bila slava, a mene se nije setila. Znam da Anu nije mogla da svari, imala je najgore mišljenje o njoj. Ja sam živela sa njom, imale smo drugarski odnos. Ja nju poštujem, imala sam najbolje mišljenje o toj ženi. Možda ja treba da se postavim u njenu situaciju i da razumem neke stvari, ali meni nije jasno kako se sve zaboravi preko noći i kao da nikad ništa nije bilo i da se ništa nije desilo. Sve je to meni previše... Ne znam, nemam pojma", pričala je Subotićeva, koja se još više začudila kada je saznala kolika je Biljana sada Ani podrška.

"Mislim da Mungos vrši pritisak na nju, mora da bude sve po njegovom. Ona se njemu ne suprotstavlja, ali mislim da je naterana... Uradila je to zbog njega. Kad meni nije poslala čestitku, značilo je da me ne podržava i bilo mi je krivo. Bila je uz mene do poslednjeg trenutka, dok nisam ušla ovde. Bez obzira na odnos mene i Davida, mi smo bile dobre. Rekla mi je da diram njega, ako on mene dira. Kao da me spuštaju i kao da se peru i ograđuju od mene. Kao da sam ja prašina i da hoće da me očiste. Makar ta prošlost treba da se poštuje. Biljana zna koliko sam patila i šta smo David i ja planirali. Biljana je želela da mi imamo našu porodicu, unuče, sve je to želela i podržavala nas", rekla je Aleksandra.

Tada, Drvo je poželelo da mu ona iskreno odgovori - da li joj je krivo što je ona definitivno odbačena od strane Davidove porodice.

"Nije mi teško, ali mi je krivo. Ja ne doživljavam to kao neku iskrenu podršku za njihovu vezu, niti mislim da ona ima iskrenu Biljaninu podršku, nego mislim da je to više da bih se ja spustila ili da Davidu daju vetar u leđa, to sa njom mi nije jasno. Smešno mi je, čula sam da se našao tu neki kofer i neke fotografije Filipa i Ane, pa neke pare... Meni je to duhovito, čula sam da su bacili u đubre. Kakav god bio Filip, meni je sve to tako smešno. Moram da budem prosta, on se tako za*ebava i sprda, da je to strašno. Toliko lažu, a on samo 'štanca' dokaze. Trebalo bi da uđe on, ja da se pitam", zaključila je Aleksandra.

