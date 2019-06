MENI JE TO ŽALOSNO, KAD JE NEKO BOLESTAN... Ana Korać posle rođendanskog fijaska progovorila o Mijatovu: On treba da ide u neku ustanovu da se LEČI OD MENE! A tek da čujete šta je rekla ZA SUKIJA!

Ana Korać, bez obzira na sve, ne prestaje sa demantovanjem priče da je ikada bila u vezi sa Filipom.

"To je za mene čista katastrofa. Meni je to žalosno. Ako je neko bolestan treba mu pomoći. Danas, neke slike njegove, nešto..." odmah se ona dotakla momenta koji je u "Zadruzi 2" podigao ogromnu prašinu, a Mina Vrbaški rado joj je pomogla ističući da su joj stigle njegove fotke u donjem vešu, kao i neke zajedničke.

foto: Printscreen, Amidži šou

"Ja razumem kad je neko opsesivno zaljubljen, ali ovo već počinje da bude bolest, neću više ni da se smejem. On treba da ide u neku ustanovu da se izleči od mene", ozbiljnim tonom rekla je Ana Ognjenu Amidžiću.

"Ja niti sam ga spominjala ikada... i odjednom je to na mojim uspomenama. Bio je u društvu sa nama. Njegova najveća želja je da bude poznat, da sam mu ja devojka..." pričala je Ana, za vazduh se nije zaustavljala!

foto: Printscreen, Amidži šou

Kako je istakla, ona je znala da je Filip zaljubljen u nju. Nije joj čudno što se našao u njenim uspomenama, jer je dosta vremena provodio u njenom društvu. Ali, kako ističe, nikada se ništa između njih dvoje nije dogodilo.

Sa druge strane, ime Suki izmamilo joj je osmeh na lice. Kako je istakla, on je prijatelj njenog bivšeg dečka. Videli su se tri puta do sada i nije joj neobično što je rekao da je on njena tiha patnja "jer se on tako šali". Kada je posećivala dečka u Hrvatskoj, Ana i Suki su ručali zajedno.

Davidu, u celoj ovoj priči, uopšte nije svejedno.

"Rekao je strašne stvari za Filipa, da će da se obračuna sa njim kad izađe napolje... Meni je to presmešna priča! Što se tiče te osobe, ali naravno da mu smeta", zaključila je Koraćeva.

foto: Printscreen, Amidži šou

Kurir.rs/Foto: Printscreen, Amidži šou

