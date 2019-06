IMAO SAM S*KS SA ALEKSANDROM, VIDELA NAS JE MOJA DRUGARICA: Kad je Lazar počeo da iznosi PRLJAVŠTINE, Subotićeva napravila HISTERIJU! (VIDEO)

Lazar Jeremić bio je gost radija na rijalitiju, a otkrio je šokantne detalje o Aleksandri Subotić.

Naime, on tvrdi da je sa njom bio intiman spolja i da su se često čuli.

"Imali smo s*ksualni odnos, ja sam o tome ćutao do sad, nikad nismo kafe ispijali. Nisam nikad rekao to Davidu jer je to bilo pre njega. Ona je ispala smeće prema meni. Nisam je snimao, ali ta naša drugarica može sve da potvrdi. Došla je tad sa ćerkicom i sa drugaricom. Ona i ja smo bili gore, a njih dve dole. Samo jednom smo imali s*ks", rekao je Lazar, a potom je Aleksandra upala u program i govorila da laže.

"Možeš da pričaš šta god hoćeš, ti si dečko jadan i bolestan, sram da te bude. Jadan si, bedan si, sa mnom nisi imao seks niti ćeš imati. Reci kakav je bio s*ks, u kojoj pozi, reci nešto", govorila je Aleksandra.

