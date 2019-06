MARKO JE MALTRETIRA: Luna Đogani priznala kako se dečko ponaša prema njoj, a Miljković se jedva IZVUKAO! (VIDEO)

Luna Đogani jednom prilikom je izjavila da je dečko Marko Miljković "maltretira", a sada je objasnila o čemu je reč.

Naime, ona je priznala da mu to kaže samo u trenucima kada se previše svađaju.

foto: Printscreen

"Mene u nekim trenucima nervira kad sam loše i kad krenem da plačem i kad dođem do stadijuma da ne mogu da podnesem svađu. Ja imam potrebu da mi priđe i da me zagrli. Nekad me iznervira što on ima potrebu još više da se svađa sa mnom. Onda mu kažem da me maltretira", rekla je Luna, a Marko dodao:

"Krenula je svađa oko tog alkohola koji je naručila, pošto se videlo u vazduhu da smo puni negativne energije, to nam nije bilo potrebno. Ja sam se malo naljutio i ona je očekivala da ja iskuliram. Nisam mogao, samo sam se sklonio i tako je ispalo u njenoj glavi. Nisam joj nešto kontrirao, samo sam neke stvari demantovao."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir