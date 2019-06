POSTALA SAM POZNATA IZ DOSADE, ANA KORAĆ JE BILA TU: Mina Vrbaški progovorila o Šaku Polumenti, ovako je počela AFERA! (VIDEO)

Mina Vrbaški ispričala je svojim cimerkama u rijalitiju kako je došlo do toga da bude poznata.

Ona je u javnosti prvo bila poznata kao "Šakova maloletnica", s obzirom da su isplivali snimci koje je razmenjivala sa pevačem Šakom Polumentom.

foto: Damir Dervišagić

"Tad je Ana bila sa mnom u stanu i to je bila idealna prilika da napravimo bum, to je bilo pred Lukasov koncert. Mi u stanu i kao hajde. Mi smo dvesta miliona puta snimile, a ona me snima. Ja nisam mogla da izdržim. Kad je izašla pesma, Ana uleće u stan i umire od smeha! Njegova menadžerka me zvala i rekla mi ,,Svaka ti čast". Tu noć kad sam to postavila na internet, počeli svi da me zovu! Tad sam dobila ponudu za Zadrugu", ispričala je Mina.

foto: Printscreen, Amidži šou

"Postala sam poznata iz dosade, bilo me je mnogo sramota kasnije", dodala je Mina.

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir