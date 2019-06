REBEKA I PETRUĆI SU VAŽILI ZA NAJLEPŠI PAR RIJALITIJA, A ONDA JE ONA IZBAČENA: Njena porodica nije podržavala Marka, a evo da li ga Popovićeva ČEKA!

Rebeka Popović izbačena je iz rijalitija, a sada je otkrila da li će se naći sa Markom Petruševićem Petrućijem i pričati o vezi napolju.

Petrućiju su novinari rekli da se Rebeka pomirila sa bivšim dečkom, ali ona tvrdi da to nije istina.

"Čekam Petrućija i želim da budemo zajedno. Kada sam izašla moji su mi zamerili što sam se smuvala sa njim jer je on pravio neke gluposti u rijalitiju, ali su kasnije primetili koliko se on promenio zbog mene i sada mu veruju da me on zaista voli", izjavila je Rebeka.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Espreso, Foto: Printscreen

Kurir