CIMERI SU VEĆ POČELI DA SE POZDRAVLJAJU SA NJIM: Jedan od ova 2 učesnika uskoro napušta RIJALITI! (VIDEO)

Učesnici rijalitija birali su osobu koju žele da vide van Bele kuće, a onda su usledili i glasovi publike.

Prvi nominovani učesnik bio je Marko Marković, koji se obratio svima:

"Svako ima pravo na svoje mišljenje i ništa mi ne smeta, to je igra. Pozdravio bih svoju porodicu, a te silne devojke koje kažete da su u opticaju - to nije istina. Ničiji komentar me nije iznervirao, ja to ništa ne shvatam lično. Neko je morao da bude nominovan, a ja sam i očekivao da idem u izolaciju."

Najmanje glasova publike dobio je Lazar Čolić Zola, od kog su ostali odmah počeli da se opraštaju.

