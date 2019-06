LUNA I MARKO 3 MESECA NISU IMALI SE*S! Na kvarno su uhvaćeni u AKCIJI, pa blogerka hoće da UJEDA od besa! A tek da čujete ko joj se U LICE SMEJE! (VIDEO)

Lunu Đogani i Marka Miljkovića uhvatile su kamere u vreloj akciji, a kada je blogerka svojim očima videla da je to prikazano javno poželela je da iskoči iz rođene kože. Naime, kako je istakla, da je znala da su kamere tu, nikada ništa ne bi uradila jer zna da to njenoj porodici ne prija. Šta više, ona je istakla da je ljuta na produkciju, jer smatra da je "uhvaćena na kvarno", odnosno da je u pitanju skrivena kamera.

Ana Korać sa širokim osmehom na licu upitala j uje za stolom ipred svima kako se oseća pošto je sporni klip pušten. Uprkos njenom pristupu, Luna je jedva dočekala da progovori o tome jer, kak okaže, od trenutka kada je videla šta je usnimljeno - od tada se i jede.

foto: Printscreen

"Na primer, za ovu kameru ovde znamo da je kamera, lepo se vidi. Kada su Miki i Nadežda imali se*s u prošloj sezoni i ta kamera je mogla da se vidi, a ovo izgleda kao da je ventilator, a u stvari je skrivena kamera u njemu. Mi smo do sada vodili računa. Nijedan moj se*s ovde se nije video, samo se čuo. Srećom, mi ni sada nismo imali seks, mi smo se vaćarili... Da je stvarno bilo seksa, ja to ne bih podnela, da se moj snimak pojavi tamo na nekom sajtu, posle svih blamova... Inače, jako nam je teško što ne možemo da imamo se*s zato što je paravan uklonjen iz kupatila. Suzdržavamo se i nimalo nam nije lako. Tri meseca nisam imala se*s sa ovim dečkom! I kad o tome pričamo ispod pokrivača, pazimo da se ni to ne čuje, zbog mojih roditelja, koji su me zamolili da pazim na te stvari. Mojoj sestri su se smejali u školi, a ja sam kriva za to. Zato sam pomalo ljuta na produkciju, zato što oni te stvari znaju. Znam da su pokrivali ovde mnoge osobe u sličnim situacijama. To je sigurnosna kamera i snimak treba da se vraća samo kada se nešto desi i kada treba da se nešto otkrije", pričala je Luna.

foto: Printscreen

"Ovde intime nema! Ovo je televizija", vikao je Lepi Mića.

Kurir.rs/Foto: Printscreen

Kurir