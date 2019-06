DOŠLO OBEZBEĐENJE PO IRMU SERJANIĆ! Otimala se, ali nije joj bilo spasa! Zaglavila u IZOLACIJI, evo zašto! (FOTO)

Đorđe Tomić nije prezao već je pred miliohnskim auditorijumom istakao kako Jovana Novakov Šmizla i Irma Serjanić često ulaze u konflikte sa Vesnom Vukelić Vendi.

Na to se nadovezao i Nikola Lakić, koji je potvrdio čitavu priču, tako što je naveo šta je Irma izjavila na voditeljkin račun.

"Nabijam opet Vesnu! Znači ona treba da ide u izolaciju sada", citirao je on.

Irma je, pak, i sama priznala da je više puta vređala Vendi jer "ne želi da dozvoli da je vređaju bez razloga".

"Neće me, bre, niko vređati ovde. Neće! Ti me nikad nisi vređala! Nikad me nisi uvredila! Neće ni ona", isticala je Irma dok se unosila voditeljki u lice.

Anđela Lakićević tada je donela odluku da je ipak vreme da Irma napusti vilu i ode u izolaciju. Bilo je otimanja od obezbeđenja, ali ipak nije joj bil ospasa, niti je stigla da izgovori sve što joj je bilo na pameti.

