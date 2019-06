NI ZA VAZDUH SE NIJE ZAUSTAVILA! Stanija pred celom Srbijom progovorila o vezi sa manekenom: Posle toga je IGRICI DOŠAO KRAJ! Tad sam PALA! (VIDEO)

Stanija Dobrojević apsolutno više ne krije emocije koje gaji prema manekenu Marku Markoviću.

Starleta je popustila i pala na njegove grudi, a onda je i objasnila kako se iz izgrice i hira probudilo nešto na šta nije računala.

Iako nije baš sve bilo tako idealno u početku, ona je izgleda baš u njemu našla zaštitnika kojeg je uvek i tražila.

"Krenula sam to iz igre, iz inata, hir... Verovatno sam sebi kod nekih ljudi zbog toga udarila minus. Ne treba se nikad inatiti, ali eto, tada mi je to bilo potrebno! Bilo mi je zanimljivo da se igram ovde. Posle su bili intervjui, novine i više nisam mogla da vrdam. To je to", priznala je ona.

