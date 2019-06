IMAM MALE GRUDI, KRIV NOS NA TATU I VISOKO ČELO: Luna Đogani pred svima otvorila dušu, evo šta bi volela da bude, ali NE MOŽE! (VIDEO)

Luna Đogani progovorila je o svojim kompleksima, pa je pomenula i svoju porodicu.

Ona je počela da priča o svojim grudima koje planira da promeni kad napusti rijaliti.

foto: Printscreen



"Ja imam par kompleksa. Ja ću da uradim moje grudi. Male su i slatke. Volim lepe grudi. Da ih opipavam, odmeravam, da li su tvrde, mekane, želim da imam isto takve grudi. Po mom mišljenju je džabe da promeniš i nos i usta i ruke i noge i glavu, ako nemaš to nešto u sebi. Džabe ti, ako nemaš harizmu. Meni ne treba ništa od toga, ja imam harizmu. Mogu da budem i bez savršenog nosa, pošto eto imam malo krivi nos na tatu. Ne stidim se toga. Imam veliko čelo, kažu da ljudi koji su inteligentni imaju veliko čelo. To na moju mamu i tatu, oboje imaju veliko čelo. Mi svi u porodici imamo veliko čelo, izgledamo kao vanzemaljci. Ali to je čar nas Đoganijeva. Ima nas dosta, Atijas, Bukva i Đogani. Nemam te komplekse što se tiče fizičkog izgleda", navela je Luna, pa oktrila od čega pati:

foto: Ana Paunković

"Imam kompleks da budem pokvarena, da budem k.čka. A ne umem. Volela bih da budem k.čka sa pedigreom, kao što je Dorotea. Od rođenja se trudim da budem, ali uvek naj.bem."

foto: Printscreen

