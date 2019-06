NAPRAVILA SI S*ANJE, DECA SU TI LJUTA! Pčelar BRUTALNO ISKREN prema Suzani, sve što je mogao joj je preneo! A tek da čujete šta je rekao za njihov SNIMAK SE*SA! (VIDEO)

Pre nego što se vratio u rijaliti kuću, Miki Đuričić otkri oje javno da je bio u kontaktu sa porodicom Suzane Perović, te da je sve pod kontrolom. Kako je istakao, nisu se osramotili, pod izgovorom da su se iskreno zaljubili.

Po ulasku, nije dozvolio ni sekunda da mu propadne! Zgrabio je pevačicu za ruku i uveravaop je da će njena porodica razumeti njihov postupak da javno priznaju svoju romansu. Tom prilikom naglašavao joj je kako je sve što se dogodilo sasvim u redu i normalno, pa progovorio i snimku se*sa koji je pušten javno.

"Kad su pustili ono... Odavde kad izađem..." zamuckivala je Suzana.

"U Kupinovo!" nasmejao se Miki.

"Vidi, više smo se osramotili kroz naše svađe. Jeste malo neprijatno, škakljivo, sve to stoji. Ali, poenta priče je... živimo gde živimo, mal ojesmo konzervativna sredina, ali svima je jasno. To je nešto jako lepo. Desilo se, da, priznajem! Nego, šta znači ta reč - osramotiti? To je nešto u čemu ljudi treba da uživaju. To, kad se vole. Ako toga treba da nas bude sramota?! Onda u pi*ku ma*erinu... Dabogda im se nikad to ne desilo, da nekoga vole i da vode ljubav sa nekim. To što smo mi ovde, gde smo se mučili 5, 6 meseci, krili se kad se ljubimo, pa nas savladale strasti, emocije, gde smo poludeli... gledaš da se okrene kamera da ga poljubiš?! Moralo je eksplodirati!" oduševio je Miki pevačicu govorom do te mere da ga je samo nemo slušala.

foto: Printscreen

"Ti jesi napravila s*anje za koje će svako imati opravdanje. Oni (njena deca) imaju prava da se ljute, ali će to proći. Oni treba da budu uz tebe. Treba da ti bude važno šta oni misle. Oni ne treba ništa da ti kažu, to će te ubiti. Ne treba da ti spominju to, ali mislim da neće. Moja pretpostavka je da su deca ljuta, ali mislim da će sve da bude okej", pričao je Miki Suzani, koja nije krila sreću povodom toga što je on ponovo tu.

Kurir.rs/Foto: Screenshot

