MIKI PROGOVORIO O DRAGANI I TORTI! Još sve gori od njenog razvoda, a ona se ne odvaja od BIVŠEG LJUBAVNIKA! (VIDEO)

Miki Đuričić, otkako se vratio u "Zadrugu", sve vreme provodi sa svojom Suzanom, koja je jedva dočekala da ga vidi ponovo. Osim razgovora o njima, njihovim osećanjima i vezi, pčelar je sa svojom devojkom delio i razne druge stvari. Između ostalog, ispričao joj je kako ga je posle saobraćajke posetila Dragana Mitar, ali nije bila sama.

Društvo joj je pravio bivši ljubavnik, koji je u Beloj kući spominjan kao "gospodin Torta".

Tokom jedne od rasprava Matore i Sanje u javnost je isplivalo i njegovo ime.

"Ona je ta koja je ostavila Pavla (Jovanovića) samo zato što taj drugi ima više love, to mi je on rekao! Dete joj dođe u rajski vrt i kaže: 'Mama, da li je to čika Edin?' Drugari su je vodali po separeima da ga upozna", urlala je Matora svojevremeno.

Međutim, Miki je brzo prestapo sa šaputanjem. Odmah je naglasio da su Dragana i Torta sada samo prijatelji.

"Znaš ko je bio da me poseti? Dragana i Torta. Dobro, drugovi su samo. Nema ništa između njih. Ne znam koliko sad mogu da pričam... Bila je da me poseti i tako", rekao je Miki.

