SEDI TIK DO VERENIKA, A RASPITUJE SE O LJUBAVNIKU!? Milijana napravila lom: Starac POZELENEO! (FOTO)

Milijana Bogdanović, Milojko Božić i Milutin Radosavljević Mili jeli su zajedno u vili "Parova", a taj trenutak mlada Pilatovićka iskoristila je da se raspita o Aleksandru Požgaju. Starcu se to nije dopalo i pokušao je suptilno da joj stavi do znanja da ne treba to da radi, ali nije upalilo.

On je pokazao da je i te kako razumeo o kome je reč, ali Milijana se nije zaustavljala.

"A što je on u izolaciji?" pitala je Milijana.

"Ko što je?" upitao je Milojko, iako je znao.

"Požgaj", izjavila je Milijana, bez pardona.

Starcu je momentalno preseo obrok.

