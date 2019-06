LUNA ĐOGANI PONOVO SE SETILA SLOBE: Zbog bivšeg se svađala sa cimerkom u rijalitiju, a sad progovorila o DUETU! (VIDEO)

Luna Đogani gledala je uspomene Eleonore Miljković, a u jednom trenutku je videla njenu sliku sa Slobom Radanovićem. Ona je objasnila kako se sada oseća zbog svog bivšeg dečka.

foto: Printscreen

"Bila sam besna i razočerana zbog Nore, ali to su priče na koje sam ja pala. Taj čovek je sada nebitan za mene, više me to ne dotiče. Meni je bitno da smo mi sve izgladile i bilo je nepotrebno i besmisleno da pričamo o njemu", rekla je Luna koju su novinari pitali da li bi snimila duet sa svojim bivšim.

"Kako da ne snimićemo pesmu, duet zajedno, pesma će se zvati "Horor", izjavila je ona i dodala da se to neće desiti.

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir