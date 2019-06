MIKI SE VRATIO U RIJALITI I SKOVAO PAKLEN PLAN! Napraviće veliki problem Suzani, a za njenog MUŽA ima rešenje! SVI ĆE ZAVRŠITI IZA REŠETAKA

Miki Đuričić se vratio u Zadrugu, a prema njegovim rečima uradio je to samo zbog Suzane Perović. On je ušao u Zadrugu sa specijalnom namerom.

On planira da zaprosi Suzanu pred kamerama. Miki će blagoslov tražiti od i dalje zakonitog supruga Vlade Perovića.

- Dok je bio napolju, Đuričić je čuo šta se priča o njegovoj vezi sa udatom ženom, a naročito ga je zabolelo što svi pljuju Suzanu nakon što su procurela dva snimka njihovog seksa. Iako se još uvek nije oporavio od saobraćajke, ušao je u rijaliti da spere ljagu sa Suzaninog imena. Želi da svi vide kako je istinski voli i da ima ozbiljne namere - kaže izvor blizak pčelaru.

foto: Printscreen



- Planira uskoro da je zaprosi, a pre toga će tražiti da mu produkcija omogući video-poziv sa Vladimirom Perovićem kako bi porazgovarali o svemu oči u oči.

Miki ne beži od odgovornosti, na sve je spreman samo a bude sa ženom u koju je zaljubljen duže od decenije - kaže izvor.

Miki je rekao da je u Zadrugu ušao samo zbog Suzane.

- Vratio sam se ovde zbog moje žene a ne zbog pobede - rekao je tom prilikom.

On je Suzani izjavio ljubav rečima koje neće zaboraviti.

- Kada sam video koliko ti nedostajem, da me dozivaš, morao sam da dođem. Nikada nisam gajio jače emocije prema ženi. Ono što se desilo među nama je prava ljubav. I nemoj da se sekiraš što nas prozivaju zbog seksa što smo imali.

foto: Stefan Jokić

Vladimir Perović, Suzanin suprug, nije na sve to imao komentar.

"Kako vas nije sramota da me zovete, ne zanima me ništa što imate da me pitate", vikao je Vladimir, a zatim spustio slušalicu.

Ukoliko Miki zaista zaprosi Suzanu, znači da ćemo pred kamerama imati priliku da vidimo kako muškarac prosi ženu koja je već udata, a to je teško kršenje našeg zakona.

foto: Printscreen

