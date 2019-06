KULIĆEVA NAŠLA NOVOG DEČKA: Miljana smuvala fudbalera iz Brusa! (FOTO)

Miljana Kulić zamenila jeLazara Čolića Zolu novim, mlađim dečkom! Zadrugarka je smuvala fudbalera iz Brusa, koga je upoznala preko drugarice iz Niša!

Popularna Nišlijka baš ne voli da gubi vreme. Tek što je izašla iz rijalitija početkom juna, tačnije nakon što je diskvalifikovana zbog fizičkog napada na Jovanu Tomić Matoru, Miljana se brzo adaptirala na spoljni svet.

Ona je počela da izlazi i da se provodi, a da je svog bivšeg dečka Zolu, s kojim se smuvala u "Zadruzi", već zaboravila, govore i fotografije u čiji smo posed došli. Kulićeva se na njima grli sa javnosti nepoznatim muškarcem, i to u gluvo doba noći!

Kako saznajemo, u pitanju je Marko Radisavljević, fudbaler iz Brusa koji ima 25 godina. Miljanu je upoznao prethodnog vikenda, kada je otišao u posetu sestri, inače Kulićkinoj komšinici.

- Maretova rođaka živi u Nišu, Miljanina je drugarica. Kako bi ga lepo ugostila, sestra ga je izvela u provod i pozvala je i Miksi da im se pridruži. Ona je to jedva dočekala jer su joj falili izlasci tokom rijalitija, pa su otišli u jedan noćni klub. Tu su se i Miljana i Marko opustili, malo su ćaskali i dopali su se jedno drugom, a ona je to odmah rekla komšinici i pitala je da li ima nešto protiv da ga muva - kaže naš izvor blizak Kulićevoj i dodaje da se njenoj drugarici dopala ideja.

- Nisu se dugo zadržali u diskoteci, već su svi izašli napolje. Kako je bilo toplo, kupili su piće i seli u parkić, gde su nastavili da se druže. Mladi par se malo osamio, otišli su da se prošetaju i tada su se poljubili. Ne znam u kom smeru će da ide njihova veza, posebno jer nisu iz istog grada, ali zasad uživaju - kaže izvor.

Inače, novi Kulićkin dečko, pored toga što igra fudbal, radi još jedan posao.

Radisavljević je već objavio i fotku sa Miljanom, nakon čega mu se inboks usijao. Mi smo došli do prepiske između njega i jednog njegovog poznanika, gde je priznao da mu je zadrugarka devojka.

- Miljana ti je devojka?

- Ljubav mog života - odgovorio je Marko.

Pokušali smo da stupimo u kontakt sa Miljanom, ali i njenim bivšim dečkom Zolom, međutim, nisu odgovarali na naše pozive.

Nije se lepo završila veza sa Zolom

Pretila bivšem i njegovoj majci

Miljana je do pre manje od mesec dana bila u srećnoj vezi sa zadrugarom Zolom, sa kojim je raskinula usled brojnih svađa. Ubrzo nakon njenog izlaska iz rijalitija, iz njega je i on izbačen, a njegov menadžer je gostujući u "Zadruzi" otkrio kroz kakav je pakao prošao di-džej zbog njenih pretnji. Kako kaže, Kulićeva je vređala i njega, ali i Zolu i njegovu majku, i pretila im smrću. Pokušala je da obustavi njegovo gostovanje u emisiji kako se ne bi saznalo za to.

Nakon menadžerove priče, Miljana se oglasila na Instagramu kada je likovala što je Lazar izbačen.

- Pravda je spora, ali dostižna. Istina će izaći na videlo. Pravda i istina uvek pobeđuju. Psi laju, karavani prolaze. Volim vas! Željko, porodica i vi me nikada nećete izdati - napisala je Miljana.