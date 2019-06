LUNA ĐOGANI ŽELI BEBU, ALI NE SADA: Kasnilo joj je zbog stresa, a evo šta želi da uradi pre nego što ZATRUDNI! (VIDEO)

Luna Đogani sanjala je kako je morala da abortira, jer ju je tako savetovala majka, a sad je progovrila o tome da li je spremna da ima decu.

foto: Printscreen

"Veče pre toga je pušten klip koji nisam želela da vidim i za koji sam mislila da se neće prikazati i to me je baš poremetilo, jer znam da sigurno nikome nije priajtno od mojih, takvih situacija je bilo i previše. A na sve to mi je kasnilo, 3 meseca već, to se meni dešava zbog stresa i sve mi se verovatno skupilo, mama, klip, stres, šta će mama da mi kaže, san je bio baš realan, bilo je mučno, osećala sam se stvarno kao da sam trudna", rekla je Luna i dodala:

"Mama je bila ljuta na mene i govorila mi je da moram da abortiram, da nju ne zanima da li ga ja volim. Ja sam plakala, jer sam htela da rodim bebu. Ja još nisam spremna na to. Mislim da nema ničeg lepše od toga, ali još uvek ne, imam 23 godine i moram da se ostvarim kao čovek, moram da sazrim prvenstveno, ali kada bude bilo vreme za to, to će se sigurno desiti."

foto: Printscreen

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir