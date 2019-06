MIKI I SUZANA POSTAJU RODITELJI?! Pčelar iz Kupinova plaća 45.000 $ SUROGAT MAJCI da im rodi dete?! U ovoj zemlji je našao rešenje

Miki Đuričić odlučan je u nameri da se on i Suzana Perović ostvare kao roditelji, pa je odlučio da uz pomoć uticajnih prijatelja angažuje surogat majku, i to u Ukrajini, jer je tamo ovaj vid roditeljstva dozvoljen.

Iako je godinama pokušavao da postane tata i tako produži svoju lozu Đutičića, njemu to jednostavno nije išlo od ruke. Godine su ga stigle, a strah da neće imati naslednika naveo ga je da razmotri sve moguće opcije i pronađe adekvatno rešenje za svoj problem.

"Kako je on ludo zaljubljen u Suzanu Perović već godinama, a ona nije u mogućnosti da rodi decu, on je osmilio način na koji će ona i on imati zajedničku bebu, koju godinama priželjkuje. Miki se kod prijatelja raspitao kako može da se ostvari kao otac, a da njegova partnerka ne bude ta koja će roditi bebu. Tako je došao na ideju da plati surogat majku koja će njemu i Suzani podariti najveću radost na svetu, a to je beba. Dete koje će ih zauvek spojiti i biti kruna njihove ljubavi. Kako u našoj zemlji još uvek zakonom nije dozvoljen ovakav vid ostvarivanja roditeljstva, Đuričić je putem uticajnih prijatelja našao način kako da ostvari svoj san. On planira da svoj spas pronađe u dalekoj Ukrajini", kaže dobro obavešten izvor.

"Cene surogat majki variraju, ali se prosečno kreću od 30.000 do 45.000 dolara. Miki i Suzana kao naručioci surogat majke biće upisani kao biološki roditelji na potvrdi o rođenju deteta, dok surogat majka nema nikakva zakonska prava prema bebi. Miki je angažovao prijatelje koji će sve to završiti umesto njega, u periodu dok je on u rijalitiju u koji se nedavno vratio, u kome će biti do samog kraja, a to je još mesec dana", rekao je izvor.

Miki pretpostavlja da će Suzana biti oduševljena jer njih dvoje planiraju zajednički život na nekom od salaša Vojvodine čim se rijaliti program "Zadruga" završi.

