ĐURIČIĆ MORA NA LEČENJE! SUDIĆE MU BOG, A NAPOLJU SE DEŠAVA JOŠ GORE: Nadežda ustala i UPLAKANA se obratila cimerima, muk u kući! (VIDEO)

Nadežda Biljić i dalje je u šoku zbog toga što je dobila nekoliko udaraca štakom od Mikija Đuričića.

Miki Đuričić je prema njenim rečima bolestan i ima krizu, jer se drogira. Pevačica je ustala i obratila se svim cimerima u rijalitiju.

"Mnogo mi je loše, želim da kažem da ne želim ništa loše dotičnom gospodinu. Želim mu svaku sreću. Ja nisam niko ko kudi i sudi, Bog je taj, ja samo hoću da kažemk da posle ovoga, ovo me neće ubiti, neću dozvoliti da se slomim, ja sam potrebna samoj sebi i porodici. I ovim putem pozivam sve žene da se već jednom digne svest o tome koliki je stepen fizičkog nasilje prema ženama. Napolju se dešava još gore, takođe bih apelovala porodici gospodina da ga odvedu na hospitalizovanje", rekla je ona i dodala:

"Ja znam pouzdano da je on koristio određene supstance, ja to odgovorno tvrdim, moja mama je anestetičar i znam. On je sve samo muškarac nije, on je mizerija. Žao mi je što nema žensko dete, pa da nju neko da udari. Mene moja majka nije rodila da svaka šuša koja se digne, radi šta hoće. Ne postoji nadoknada za ovo što ja osećam sada. Samo želim da kažem svima da ko god bude rekao laž o meni, odgovaraće na sudu."

