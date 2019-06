JADNA DEVOJČICA, BILA JE DIVLJA: David žestoko napao Aleksandru, nazvao ju je majkom MONSTRUMOM!

David Dragojević žestoko je napao bivšu devojku Aleksandru Subotić i poručio da je majka monstrum. Zadrugar je otkrio da je starleta iz Kaluđerice tokom njihovog zajedničkog života zapustila svoju petogodišnju ćerku i da ju je samu ostavljala kod kuće kako bi sa njim išla u kladionicu.

foto: Printscreen

Sukob između bivšeg para počeo je zbog Ane Korać, kada joj je postavljeno pitanje zašto je Aleksandrino dete poredila sa jaretom. Najpre su zadrugarke počele raspravu, a sve je kulminiralo kada je Subotićka nazvala cimerku "elitnom". Tada je skočio David i udario u Aleksandrino majčinstvo i istakao da ona ni o jaretu ne zna da brine, a kamoli o detetu.

foto: Printscreen, Damir Dervišagić

- Ti si Anino jare vukla i maltretirala. Ali to je i normalno od tebe, ti se ne brineš ni o svom detetu. Jadna devojčica, bila je divlja, nije znala da se ponaša dok nije došla kod nas u Veternik, pa su je prevaspitali. Dete je bilo asocijalno, nije znala da se igra sa drugom decom jer je stalno bila sa Karađorđem, nikada nisi bila pored nje! - počeo je David, dok se Aleksandra branila.

foto: Printscreen

- Dete nemoj da mi uzimaš u usta. Braniš ovu elitnu ku*vu! - rekla je ona, a David je nastavio da obelodanjuje detalje u vezi s njenim majčinstvom.

foto: Printscreen Amidži šou

- Ostavljala si dete mojoj majci. Ona radi u salonu, a Aleksandra, umesto da je odvede u vrtić, odvede je kod mame. Biljana je insistirala da dete krene u vrtić kako bi se igrala sa drugom decom, da ne bude kao iz džungle. Ti si majka monstrum! Ostavljala si dete samo kod kuće da gleda televizor, a išla si sa mnom u kladionicu! Mogu svi to da potvrde, dao sam i adresu kladionice u kojoj smo stalno bili. Klošarko klasična. Bezosećajna si. Ko sa tobom da razmišlja o budućnosti? Nikada nisi bila sa detetom! Sve ću reći šta si radila - pretio je on, a Subotićeva je rekla kako on laže i otkrila da je David nasilnik.

foto: Printscreen

- Ne možeš ti da pričaš kako ja postupam sa svojim detetom. Socijalna služba je odobrila moj odlazak u rijaliti, odobrili su ženu koja čuva moje dete. Ova kuća je stalno u kontaktu sa njom. A ti šta si radio? Ti si jedan nasilnik! Nikada nisam pričala o tome, ali on me je maltretirao. David me je gazio, šutirao, unosio mi se u lice, štipao me, imala sam plave masnice - rekla je ona kako bi mu vratila.

Kurir.rs/J. Stuparušić/ Foto: Printscreen

Kurir