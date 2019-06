TO JE BIO NJIHOV TAJNI PLAN? Anđelina raskrinkala Bels i Elvina: Ona samo zato i NE PRILAZI Ilijani?!

Anđelina Marjanović nije propustila priliku da potkači Izabelu Alijoski pred celom vilom "Parova". Nju je zanimlo da li joj je i koliko Elvin "napunio glavu", te zbog toga izbegava svaki kontakt sa Ilijanom.

"Da li je istina a ti je dečko napunio glavu, pa zato držiš distancu sa Ilijanom?" pitala ju je bez pardona Đina u okviru "Bez glame o istini", nagoveštavajući joj kako smatra da Elvin sa njom upravlja dok je van rijalitija.

"Ne, nije istina. Kad sam se vratila ona me je odmah napala, dobacivala mi je nešto. Na prvoj žurci mi je rekla da sam super, i da se zeznula u proceni. Jedino što mi je Elvin rekao jeste da Ilijana nije kako treba, ali ja sam to pustila. Nikad nije forsirao neku priču, niti je silio to. Bila sam u fazonu okej", iskrena je bila Bels.

