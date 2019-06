SUZANA SAZNALA DA JE MIKI PRIVEDEN: Perovićeva je tek shvatila šta se dešava napolju, a onda OVO otkrila o ŠAMARU! (VIDEO)

Savo Perović objasnio je Suzani Perović da je njen ljubavnik Miki Đuričić priveden, a ona je tvrdila da se ne seća kako ju je udario.

"Nije uopšte zaj*bancija, to što se dešava napolju. Ne znam šta ste pričali, niste imali bubice. A onda, veruj mi, uopšte ni izgleda naivno. Baš žestok šamar. Nije ćuška. Glava ti se okrenula, ženo. Svi smo drhtali. Baš gadno izgleda. A tek ono posle sa Nadeždom. Prvo je pljuvao u lice, a onda... Mi smo mislili da ju je samo jednom udario. Rekli su nam na kraju da je priveden. Kad se sve završilo, Milan je dao do znanja da sve to uopšte nije tako bezazleno", objasnio joj je zadrugar.

"Da li je moguće?", pitala je Suzana.

"Ja ne znam kako sam udarena. Ja se ne sećam. Ne mogu da dam odgovor... Nadam se da će me pustiti kući. Ne mogu da podnesem sve ovo. Zašto me je udario, posle tolikih svađa. Zašto je udario onu ženu? Zašto? Zašto je to uradio?", ponavljala je Suzana, u neverici, plačući.

