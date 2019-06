ISTI STAN, ISTI SPRAT, A JA SAM BEŽALA: Minu Vrbaški proganja Šako Polumenta u snovima, probudila se potresena! (VIDEO)

Mina Vrbaški ispričala je cimerkama svoj san, u kom je bio i pevač Šako Polumenta.

Zadrugarka je bila potresena, jer joj se često dešava da sanja isti stan i isti sprat.

"Stan 27, sprat 27, sve je isto. Znam da sam vozila auto i da sam bežala negde i znam da sam išla u neku radnju da kupim patike, Aleksa je išao sa mnom. Odlazimo u stan jer smo zaboravili nešto da uzmemo i tu ima mnogo ljudi. Mi dolazimo do zgrade i idemo u lift. Idemo do 29 sprata i onda se spustim. Idemo do Šaka. Isti je stan. Ništa se nije promenilo, ni u jednom snu. Ja sedam u auto i izgubim kontrolu nad autom", prepričavala je Mina Ljubi.

