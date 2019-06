MARINKOVIĆ IZLAZI IZ VILE PRED SAM KRAJ?! Sav je u podlivima, modricama i ranama, ali to NIJE JEDINI RAZLOG!

Ivan Marinković moraće da napusti "Parove" pred sam kraj rijalitija. Kako se navodi, osim batina koje je doživeo, alkohol je i te kako uzeo maha. On će vilu napustiti kako bi otišao na preko potrebne lekarske preglede.

"Njegova devojka Jelena svakodnevno ga bije, tuče i iživljava nad njim. To više nije normalno na čega to liči. Sav je u podlivima, modricama i ranama. Moraće kod lekara kako bi se pregledao, ali to nije jedini razlog. Alkohol je sve više uzeo maha, te će Ivan morati i na lečenje od istog", izjavio je izvor blizak produkciji pa dodao:

"Takođe, dužan je Goci Tržan ogromnu alimentaciju za njihovu zajedničku ćerku Lenu. Kad tad će morati da napusti istu vilu kako bi rešio sve probleme, samo se čeka trenutak kada će ga produkcija izvesti iz rijalitija. Sud će tražiti da se pojavi na ročištu, neće tek tako bezazleno sve ovo proći", zaključio je izvor.

foto: PrintScreen/Dailymotion

Kurir.rs/Alo/Foto: Happy screenshot

Kurir