NE MOŽEŠ NI DA ZAMISLIŠ KOLIKO MI JE TEŠKO: Suzana ne zna gde bije posle šamarčine, htela je da oprosti Mikiju, a sad PROMENILA PLOČU! Njemu se IZJADALA za sve pare! (VIDEO)

Suzana Perović u totalnoj je konfuziji od kako je njen emotivni partnerMiki Đuričić pokazao lice nasilnika pred kamerama i celom nacijom, pa ne može da se sastavi i odluči šta joj je najbolje činiti.

Ona se poverila Marku Miljkoviću koji je cimerku pažljivo saslušao, ali i dao savete za dalje.

- Imam dve opcije da budem skroz dole ili da se izdignem - rekla je Perovićeva neodlučno, na šta joj je Marko uzvratio da mora da se uzdigne.

- Ne možeš ni da zamisliš koliko mi je teško. Probaću da glumim. Samo mi se vraća... Tu sam gde sam, gde god krenem tu mi je... Iste su mi slike i boje, sve mi je ovde isto. Mislim da sam i dalje jaka i da ću to izgurati - rekla je Suzana koja je priznala da sada želi najviše da bude sama.

- Ne može preko noći da prestane da me boli to. Najstrašnije osuđujem postupak koji se dogodio Nadeždi i meni. Smatram da svako treba da snosi posledice za to što je uradio i da je tom čoveku potrebna ozbiljna stručna pomoć. Nemam dugme da preko noći to prođem. Emocije su mi pomešane. Ja nikoga nikada nisam mrzela. Treba mi vreme. Non stop mi je konfuzija u glavi. Sve mislim kao da sanjam. Ne znam da objasnim kako se osećam - bila je izgubljena pevačica u svojoj agoniji.

