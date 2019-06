DOŠLA I POLICIJA I HITNA! Mina sve ispričala Zorici Marković, od košmara hoće da POLUDI! (VIDEO)

Mina Vrbaški otkrila je Zorici Marković da je muče košmari od incidenta koji je potresao kako "Zadrugu", pa tako i čitavu javnost. Zbog agresivnog ponašanja, Miki Đuričić "popio" je momentalnu diskvalifikaciju, ali u njenim snovima je i te kako priustan.

"Sanjala sam Mikija i Savu. Ovde dolazi policija i hitna pomoć... Pojavljuje se neki čaršav. Mi smo svi bili u jezeru i ja šta god da kažem i mahnem rukom, taj da uradi i ja sa popnem na njega i on me vozi i kaže: 'Pazi ti meni Suzanu, samo mi je pazi'. Ja skočim sa tog čaršava, uzlupa mi se srce i ja saznajem da Miki nije živ. Ja se vozim po gradu i vidim Savu u retrovizoru. Ja vičem i zovem ga, vidim ga ja na biciklu i on odjednom nestane", pričala je Mina pevačici.

foto: Printscreen

"Nemoj to njoj da pričaš. Opterećeni smo onime što se desilo, pa razmišljamo o tome", odgovorila je na to sve Zorica.

Podsetimo, Miki Đuričić Suzani Perović udario je silovit šamar, a bivšu Nadeždu Biljić je pljunuo u lice, pa je izudarao drvenom štakom. Posle diskvalifikacije, dobio je i kaznu od godinu dana kućnog pritvora.

Kurir.rs/Foto: Damir Dervišagić

Kurir