JA ĆU NJOJ DA PREPIŠEM KUĆU! Starac je Milijani oprostio prevaru samo zbog OVOGA? ŠOK!

Irma Serjanić iz čiste znatiželje ispitivala je Milojka o Milijani Bogdanović. Nju je zanimalo da li će moći da joj oprosti sve što je radila po rijalitiju, te kako on gleda na njeno ponašanje. Starac je iznenadio i nju i milionski auditorijum kada je priznao da on, faktički, planira sve to da joj zaboravi.

"Nema ja njoj šta da vraćam, ona je meni pomogla mnogo... Ja teško praštam. Desilo se, mlada je", naveo je Milojko kao glavni razlog zašto smatra da je Pilatovićka posrnula.

Irma je tada pitala da li njegova deca prihvataju Milijanu, kao i šta kažu na to što Milojko želi da joj prepiše kuću.

"Kada sam to rekao ovoj starijoj, ona je to i prihvatila, a srednja i jeste i nije. Hoću da joj prepišem kuću", odlučno je rekao Milojko.

"Ona je rekla da hoće stan", rekla mu je Irma, ali Milojko se nije obazirao.

"Još ja lepo izgledam, nisam se predao", naglasio je on.

